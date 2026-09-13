США готовят «ошейник» для Зеленского

Очередной коррупционный скандал на Украине, связанный с крышеванием правоохранительными органами мошеннических кол-центров, может иметь далеко идущие последствия как для внутриукраинской политики, так и для внешнеполитической позиции Киева За последние пять лет на Украине разоблачили деятельность около двух тысяч мошеннических кол-центров, а в судах рассмотрели обвинения только против 27 человекчитайте на monocle.