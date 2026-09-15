Никакого языка вражды: о чем мечтает молодежь со всего мира на фестивале в Екатеринбурге

Екатеринбург сейчас учит строить мосты даже в самое непростое время. Через науку, культуру и общие мечты.
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