Россия и США обсуждают сотрудничество в Арктике по добыче ресурсов

Потенциал для расширения сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами в Арктике сохраняется в таких областях, как добыча и транспортировка углеводородов, производство удобрений, а также освоение цветных, драгоценных и редкоземельных металлов.
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