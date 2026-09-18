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Вести Севастополь

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Директор департамента общественной безопасности стал заслуженным спасателем Севастополя

Директор департамента общественной безопасности стал заслуженным спасателем Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев присвоил звание «Заслуженный спасатель города Севастополя».Губернатор Севастополя Михаил Развожаев присвоил почётное звание директору департамента общественной безопасности Алексею Викторовичу Краснокутскому.

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