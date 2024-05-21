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"Кому вы хотите помочь? Вы просто хотите ободрать нас!" Потерявшие терпение ростовчане пошли на штурм своего дома. Полиция обороняет здание

"Кому вы хотите помочь? Вы просто хотите ободрать нас!" Потерявшие терпение ростовчане пошли на штурм своего дома. Полиция обороняет здание

Жильцы обрушившегося дома, которым не дают забрать свои вещи, обещали вернуться снова.Жильцы многоэтажного дома на Нариманова, 72/3, где в конце января обрушился подъезд, вечером 20 мая решили взять здание штурмом и вывезти свои вещи.

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