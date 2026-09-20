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В доме Подольской и Преснякова камин — главный акцент гостиной, но зажигали его не больше пяти раз

В доме Подольской и Преснякова камин — главный акцент гостиной, но зажигали его не больше пяти раз

В загородном доме Натальи Подольской и Владимира Преснякова бассейн больше похож на античные термы, чем на спортивную зону, а пианино стоят на каждом из трёх этажей.

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