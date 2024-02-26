«Просто врет»: Василий Ливанов опроверг высказывания дочери Андрея Миронова о его антисоветизме

Василий Ливанов отверг слова дочери Андрея Миронова об антисоветизме отца. Об этом сообщает aif.ru. Звезда «Шерлока Холмса» Василий Ливанов признался, что не только близко дружил с Андреем Мироновым, но еще и играл с ним в нескольких картинах.
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