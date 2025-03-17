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Царьград

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Саакашвили добавили 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии

Саакашвили добавили 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил дополнительный приговор к 4,5 годам заключения по делу о незаконном пересечении границы.

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