Жители челябинского Коркино призвали депортировать их самих из-за того, что депортировать цыган, не имеющих гражданства, нельзя

Evgenija Palette А "местные власти"... ДА ОНИ ВНЕ СЕБЯ ОТ СЧАСТЬЯ, что так все повернулось... Шутка ли? ВСЁ БЫДЛО, ВСЯ УЕЗДНАЯ ЧЕРНЬ оказалась, наконец, у кормушки... Почему бы теперь ни построить себе дворец, ни перещупать всех баб, ни поменять одну сорокалетнюю жену на двух двадцатилетних, ни пожелать для себя, любимых, эдак душ триста крестьян для работы на полях, что позволяют теперь не только кухарки, но даже ЦЫГАНЕ... И Бог знает, ни сделать чего-нибудь еще, что только вся гнусная, подлая, человеческая натура ни захочет... А хочет она еще очень много... и главное - ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ!

Евгений Рудаков В СССР цыгане вели себя много приличнее, не говоря уже о мигрантах. И почему? Потому что власть была народная, настоящая. Великий союз просрала не компартия, а продажные её руководители - "меченый" и "алкаш". Сегодня есть шанс восстановить и объединить Россию и народ уже чувствует, что... если не совсем воинственно наступает такая пора, то подпирает чувствительно. Но к сожалению... Власть, похоже, больше боится не народного возмущения, а поднявшихся выше высшего уже не миллиардеров, а триллиондеров. Цыганским баронам, как до луны - до наших "оборонных баронов" Думай Ваня, думай Маня... Евг. Р-Р.