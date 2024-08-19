Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область стало большой ошибкой Владимира Зеленского, поскольку Киев задействовал свои единственные резервы.
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