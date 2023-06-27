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Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля. Со 2-го раунда плей-офф станет перекрестным

Со 2-го раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ станет перекрестным. Первый раунд пройдет по стандартной схеме в рамках Восточной и Западной конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.

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