Дмитрий Журавлев: Чем тяжелее окажется мир для Украины, тем больше у Кличко шансов возвыситься

Политолог оценил политические амбиции мэра Киева, который гораздо умнее, чем многие думают Павел Еськов На фото: мэр Киева Виталий Кличко (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом, продолжит ли Украина существовать.
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