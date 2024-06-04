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Воронежские новости

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В Воронеже начинающая предпринимательница лишилась своих сбережений

В Воронеже начинающая предпринимательница лишилась своих сбережений

49-летняя жительница Воронежа решила заняться продаже подгузников, а в итоге попала на мошенника и лишилась своих накоплений49-летняя жительница Воронежа решила заняться продаже подгузников, а в итоге попала на мошенника и лишилась своих накоплений.

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