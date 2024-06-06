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Что известно о единственном сыне Анастасии Заворотнюк, который скрывает свою личную жизнь

Что известно о единственном сыне Анастасии Заворотнюк, который скрывает свою личную жизнь

Единственный сын Анастасии Заворотнюк избегает публичности и не афиширует личную жизнь. В этом году Майклу Стрюкову исполнится 24 года.

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