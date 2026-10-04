В Москве на станции метро "Чистые пруды" произошло задымление

Очевидцы заявили о задымлении на станции «Чистые пруды» красной ветки (Сокольнической линии) столичного метро, сообщает «Москвач».
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