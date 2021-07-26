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Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения РФ разрешило клинические исследования комбинации вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, следует из государственного реестра лекарственных средств.

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