БЕНЗИН СЕГОДНЯ | 25 июля (сб) ────────────────── ДОНЕЦК: ⛽️ Спринт | яма, Первомайская 28 (10:23,~15 авто): 92-160₽ ⛽️ Спринт | Пролетарская 59а (09:30,~20): 92-160₽ ⛽️ Спринт | ДКАД, за сигмой, съезд на объединенный (08:52): 92-160₽ ⛽️ НИКОС | Кирова 163а (10:20,~30 авто): 95-180₽, 92-160₽, ДТ-155₽, ГАЗ-65₽ ⛽️ Kosher | Павших Коммунаров 116а (08:54,~5 авто, наличка): 95-180₽ ⛽️ РОУТ | Макшоссе (10:24, наличка): 95-180₽, 92-170₽, ДТ-150₽ ⛽️ TSG | Артема, жд (10:48,~30 авто): 95-190₽ ⛽️ TSG | Панфилова 25 (10:19,~30 авто): 95-190₽ ⛽️ Баумана (07:00): 95-200₽, 92-180, ГАЗ-70₽ ────────────────── МАКЕЕВКА: ⛽️ РТК | Зеленый (10:32,~10 авто): 92-127₽ ⛽️ РТК | руд больница (10:05): 92-127₽ ⛽️ РТК | батова (10:01): 95-137₽, 92-127₽ ⛽️ РТК | макшоссе (09:35,~10 авто): 92-127₽ ⛽️ РТК | капитальная (09:30): 92-127₽ ⛽️ РТК | Гвардейка (09:24,~20 авто): 92-127₽ ⛽️ РТК | Ханжонково, Кирова 105в (08:05): 92-127₽ ⛽️ Mostek | макшоссе (09:32~15 авто): 92-130₽, ДТ-155₽, ГАЗ-50₽ ⛽️ BD Макоил | ул.
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