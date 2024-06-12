Губернатор Василий Анохин поздравляет смолян с Днём России

Сегодня, 12 июня, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравляет жителей региона с Днём России: Уважаемые смоляне! Поздравляю Вас с главным государственным праздником нашей страны – Днём России! Этот праздник объединяет всех, кто любит и уважает свою Родину, гордится великим историческим и культурным наследием, чтит традиции и стремится внести свой вклад в её развитие.
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