Губернатор Василий Анохин поздравляет смолян с Днём России

Сегодня, 12 июня, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравляет жителей региона с Днём России: Уважаемые смоляне! Поздравляю Вас с главным государственным праздником нашей страны – Днём России! Этот праздник объединяет всех, кто любит и уважает свою Родину, гордится великим историческим и культурным наследием, чтит традиции и стремится внести свой вклад в её развитие.