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Вяленый инжир: польза, вред и как правильно его употреблять

Вяленый инжир: польза, вред и как правильно его употреблять

Уникальность инжира заключается в его удивительном составе и универсальности. Этот фрукт сочетает в себе сладкий вкус, богатство витаминов и минералов, а также множество полезных свойств, сообщает корреспондент УтроNews.

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