Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    Они Власть. Им решать, а не призывать.Депутат Госдумы п...
  • Владимир Карпов
    Пока наши дипломатично блеют, нас жёстко оплёвывают все, кому не лень ...!!! И это вместо того, чтобы самим бить Запа...Маразм крепчал: В...
  • Александр Лагуткин
    Вы, европидарасы, уже забыли, что  уже случалось с немецкими танками на исконно русских землях. Если ума не прибавитс...«Русские хотят ун...

Министр финансов США заявила о невозможности обслуживания государственного долга страны уже в июне текущего года

Министр финансов США заявила о невозможности обслуживания государственного долга страны уже в июне текущего года

Ситуация с государственным долгом США стремительно ухудшается для Вашингтона. К 1 июня 2023 года США могут исчерпать возможность дальнейшего обслуживания государственного долга.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх