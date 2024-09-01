MAED: iRU, ICL-OSiO и FPlus составили топ-3 российских брендов электроники

С начала 2024 года спрос на российскую вычислительную технику среди россиян увеличился на 90%. Такой вывод сделали аналитики онлайн-академии MAED, специализирующейся на маркетинге и входящей в образовательную компанию Ultimate Education.
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