Больше года преследования. Бастрыкин взял на контроль дело о сталкинге в Барнауле

Женщина утверждает, что неоднократно обращалась в полицию и прокуратуру, однако получала ответы об отсутствии состава преступления Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в историю жительницы Барнаула, которая больше года пытается защититься от преследования бывшего знакомого.