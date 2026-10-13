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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Больше года преследования. Бастрыкин взял на контроль дело о сталкинге в Барнауле

Больше года преследования. Бастрыкин взял на контроль дело о сталкинге в Барнауле

Женщина утверждает, что неоднократно обращалась в полицию и прокуратуру, однако получала ответы об отсутствии состава преступления Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в историю жительницы Барнаула, которая больше года пытается защититься от преследования бывшего знакомого.

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