Гендиректор Суперлиги: «Проект не мертв, а очень даже жив. Его миссия – улучшить турниры Европы»

Гендиректор Суперлиги рассказал о миссии турнира. Ранее генеральный адвокат Европейского суда Атанасиос Рантос заявил, что правила ФИФА и УЕФА не нарушают законы Евросоюза и дают организациям право блокировать вступление клубов в сторонние турниры и наказывать игроков, которые участвуют в матчах.
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