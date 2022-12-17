Гендиректор Суперлиги: «Проект не мертв, а очень даже жив. Его миссия – улучшить турниры Европы»

Гендиректор Суперлиги: «Проект не мертв, а очень даже жив. Его миссия – улучшить турниры Европы»

Гендиректор Суперлиги рассказал о миссии турнира. Ранее генеральный адвокат Европейского суда Атанасиос Рантос заявил, что правила ФИФА и УЕФА не нарушают законы Евросоюза и дают организациям право блокировать вступление клубов в сторонние турниры и наказывать игроков, которые участвуют в матчах.

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