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Акции или вклад в Сбербанке: Греф дал совет, во что вложить деньги

Самое лучшее вложение на сегодняшний день — акции Сбербанка и вклад, однако все зависит от того, сколько у человека денег и какой горизонт инвестирования, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме ВЭФ-2024.

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