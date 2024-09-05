Акции или вклад в Сбербанке: Греф дал совет, во что вложить деньги

Самое лучшее вложение на сегодняшний день — акции Сбербанка и вклад, однако все зависит от того, сколько у человека денег и какой горизонт инвестирования, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на форуме ВЭФ-2024.
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