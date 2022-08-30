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В районе имени Полины Осипенко Хабаровского края сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в незаконном вылове водных биологических ресурсов

В районе имени Полины Осипенко Хабаровского края сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в незаконном вылове водных биологических ресурсов

В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2022» сотрудники ОМВД России по району им. Полины Осипенко задержали 53-летнего комсомольчанина и 40-летнего жителя села Оглонги.

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