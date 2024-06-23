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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батыршина о Кабаевой в роли тренера: «Советы Алины уникальные. Все девочки слушают ее очень внимательно»

На Играх БРИКС в Казани выступали гимнастки из школы Кабаевой «Небесная грация». «Я только счастлива, что Алина занимается своим любимым делом, это ее предназначение.

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