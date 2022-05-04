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20 потрясающих идей дизайна туалета, которые вдохновят на ремонт

20 потрясающих идей дизайна туалета, которые вдохновят на ремонт

Кто сказал, что туалет должен быть максимально простым? Белый кафель, белый унитаз? Фото из нашей подборки могут доказать, что на дизайн туалета тоже стоит обращать внимание.

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