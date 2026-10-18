В ДНР в результате атак ВСУ за последние сутки погиб один мирный житель. Вблизи Еленовки беспилотник атаковал грузовой автомобиль, водитель 1966 года рождения погиб.
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