Ассоциация людей с ограниченными возможностями призывает людей быть бдительными при совершении пожертвований

Председатель Ассоциации людей с ограниченными возможностями „Dreptul de a fi” Наталья Черва призывает добросовестных людей, а также доноров, занимающихся благотворительностью, быть бдительными при совершении пожертвований.
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