В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

В Москве организовано около 50 точек сбора подписей Глава Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков рассказал журналистам АГН «Москва» о своей поддержке решения Владимира Путина участвовать в выборах президента России.