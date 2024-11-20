Agentio привлекла $12 млн от Benchmark для своей рекламной площадки на YouTube

https://mmgp.com/threads/agentio-privlekla-12-mln-ot-benchma. Стартап Agentio, создавший автоматизированную платформу для продажи рекламных мест брендам, привлек $12 млн в рамках серии А под руководством Benchmark и при участии прежних инвесторов Craft Ventures и AlleyCorp.