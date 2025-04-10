Карусель
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Карусель

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День космонавтики

День космонавтики

  А вот и приглашение на День космонавтики! Выберите, где проведёте самый звёздный день в году! На Марсе? На Плутоне? На Луне? Чтобы провести этот день космически круто — проведите его на телеканале «Карусель»! Отмечаем 12 апреля и приглашаем всех-всех-всех! .

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