А вот и приглашение на День космонавтики! Выберите, где проведёте самый звёздный день в году! На Марсе? На Плутоне? На Луне? Чтобы провести этот день космически круто — проведите его на телеканале «Карусель»! Отмечаем 12 апреля и приглашаем всех-всех-всех! .