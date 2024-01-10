В магазинах могут сделать особые полки с бесплатными продуктами

Ретейлеров могут обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы такие товары могли бесплатно брать пенсионеры и социально не защищенные граждане, пишут «Известия».
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