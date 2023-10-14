Негласные правила для водителей, отсутствующие в ПДД, но не менее важные

Отдельного внимания заслуживает так называемое правило трех «Д» — «Дай Дураку Дорогу». Это отлично работает, когда на пути возникает агрессивный «водятел», возомнивший себя Шумахером или того хуже — Богом.
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