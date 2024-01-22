Скандал в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева: блогер раскрывает детали развода Елена ГалицкаяБлогер Anton S Live, Антон Суворкин, в своем последнем видеоролике на YouTube поделился информацией о возможном разводе фигуриста Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк.
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