Скандал в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева: блогер раскрывает детали развода Елена ГалицкаяБлогер Anton S Live, Антон Суворкин, в своем последнем видеоролике на YouTube поделился информацией о возможном разводе фигуриста Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк.