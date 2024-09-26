МИД Китая выразил намерение обогащать сотрудничество с Россией

РИА Новости/МИД РФ Пекин намерен обогащать содержание всеобъемлющего сотрудничества с Россией. Об этом глава МИД Китая Ван И заявил в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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