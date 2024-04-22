Страна и люди
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Страна и люди

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Вскрылись тайные пристрастия партийца, который убил жену

Вскрылись тайные пристрастия партийца, который убил жену

Евгений Никольский пытался «прогнуть» супругу под себя 36-летний Евгений Никольский из Твери, глава местного отделения партии «Справедливая Россия» и кандидат в депутаты тверской Думы, в минувшую субботу убил свою жену-ровесницу, гулявшую с их 11-месячной дочерью, о чем сам же написал в соцсетях.

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Комментарии
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Eduard
Бородатый лох!
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12 час.
Eduard
Ещё не известнр кто сам такой.В семье должен принцып:&quot;Одна голова хорошо,а две лучше&quot;!
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12 час.
Eduard
Так и жили.Если честно все рано или поздно устают друг от друга.Надо проверять чувства переодически расселятся и воссоединяттся!
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12 час.

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