Вскрылись тайные пристрастия партийца, который убил жену

Евгений Никольский пытался «прогнуть» супругу под себя 36-летний Евгений Никольский из Твери, глава местного отделения партии «Справедливая Россия» и кандидат в депутаты тверской Думы, в минувшую субботу убил свою жену-ровесницу, гулявшую с их 11-месячной дочерью, о чем сам же написал в соцсетях.