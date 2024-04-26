Мошенницы из Тулы оформили свидетельства о рождении на несуществующих детей

Тулячки обогатились на оформлении свидетельств о рождении на несуществующих детей, — передает АБН24. По информации областного МВД, молодой человек в возрасте 28 лет предложил женщинам участвовать в создании поддельных документов для получения материнского капитала в рамках национального проекта «Демография».