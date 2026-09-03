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Татар-информ

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Гумерова рассказала о «золотом стандарте» поддержки работников с детьми

Гумерова рассказала о «золотом стандарте» поддержки работников с детьми

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Изменить демографическую ситуацию в России можно только совместными усилиями государства, общества и бизнеса.

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