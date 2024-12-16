Глава МИД Саар: “Израиль не будет мальчиком для битья антисемитов”

Лидер партии «Ямин Мамлахти», министр иностранных дел Гидеон Саар на открытии заседания фракции: «Израиль не будет мальчиком для битья, которого каждый антисемит в мире может атаковать, в то время как Израиль будет продолжать поддерживать с ним отношения, как будто ничего не происходит».