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Глава МИД Саар: “Израиль не будет мальчиком для битья антисемитов”

Глава МИД Саар: “Израиль не будет мальчиком для битья антисемитов”

Лидер партии «Ямин Мамлахти», министр иностранных дел Гидеон Саар на открытии заседания фракции: «Израиль не будет мальчиком для битья, которого каждый антисемит в мире может атаковать, в то время как Израиль будет продолжать поддерживать с ним отношения, как будто ничего не происходит».

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