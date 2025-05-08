Телефонные мошенники толкают севастопольских жертв совершить особо тяжкое преступление: как это работает?

Ни для кого не секрет, что действующие в интересах вражеских спецслужб дистанционные мошенники не только похищают деньги обманутых граждан, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов.
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