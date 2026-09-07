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Регионы России

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Лаборатория солнечной астрономии прогнозирует магнитную бурю 8–9 сентября

Лаборатория солнечной астрономии прогнозирует магнитную бурю 8–9 сентября

На фоне повышенной активности солнечных пятен, зарегистрированной несколько дней назад и не угасающей, специалисты отмечают резкое увеличение геомагнитного индекса Kp начиная с 06:00 8 сентября.

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