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Артиллерия "Запада" у Купянска: уничтожены опорный пункт и пехота ВСУ

Артиллерия "Запада" у Купянска: уничтожены опорный пункт и пехота ВСУ

Российская 1-я гвардейская танковая армия уничтожила опорный пункт и пехоту ВСУ на Купянском фронте. Артиллерия "Запада" с помощью пушек "Гиацинт-Б" нанесла удар по целям на расстоянии свыше 20 км, используя данные воздушной разведки.

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