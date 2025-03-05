Российская 1-я гвардейская танковая армия уничтожила опорный пункт и пехоту ВСУ на Купянском фронте. Артиллерия "Запада" с помощью пушек "Гиацинт-Б" нанесла удар по целям на расстоянии свыше 20 км, используя данные воздушной разведки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии