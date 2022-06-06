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За сутки в Челябинской области заболели ковидом менее ста человек

За сутки в Челябинской области заболели ковидом менее ста человек

Уровень заболеваемости и смертности в регионе снизился. По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после перенесенного ковида 67 человек.

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