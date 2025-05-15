Аксенов заявил ТАСС, что уровень защищенности Крыма сейчас значительно выше, чем три года назад.Крым полностью защищен с суши, "наземная операция", о которой говорят украинские "говорящие головы", невозможна, подчеркнул глава республики.
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