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Аксенов заявил ТАСС, что уровень защищенности Крыма сейчас значительно выше, чем три года назад

Аксенов заявил ТАСС, что уровень защищенности Крыма сейчас значительно выше, чем три года назад

Аксенов заявил ТАСС, что уровень защищенности Крыма сейчас значительно выше, чем три года назад.Крым полностью защищен с суши, "наземная операция", о которой говорят украинские "говорящие головы", невозможна, подчеркнул глава республики.

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