Диджея 55х55 обокрали на пляже во Вьетнаме на крупную сумму

Российский диджей 55х55, Виктор Анищенко, лишился своих вещей на курорте Нячанг во Вьетнаме. Пока он купался, злоумышленник похитил сумку с деньгами, картами и iPhone 15.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мишустин предложи...
- Белорусский Госпо...
- "Ревизия для всех...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым