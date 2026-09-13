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Царьград

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Диджея 55х55 обокрали на пляже во Вьетнаме на крупную сумму

Диджея 55х55 обокрали на пляже во Вьетнаме на крупную сумму

Российский диджей 55х55, Виктор Анищенко, лишился своих вещей на курорте Нячанг во Вьетнаме. Пока он купался, злоумышленник похитил сумку с деньгами, картами и iPhone 15.

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