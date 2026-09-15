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«Эээ, пусти нас!»: в Сочи задержали всех мигрантов, которые толпой налетели на охранника за отказ впустить их в бар

«Эээ, пусти нас!»: в Сочи задержали всех мигрантов, которые толпой налетели на охранника за отказ впустить их в бар

Юргазета В Сочи тот вечер начинался как любой другой летний вечер в разгар сезона. На набережных было полно отдыхающих, кафе работали с полной загрузкой, а у ночных клубов уже собирались те, кто планировал продолжать веселье до утра.

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