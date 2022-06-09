ВС РФ в ходе боев за Святогорск захватили арсенал оружия и командные пункты ВСУ

Федеральное агентство новостей Подразделения Вооруженных сил России в ходе спецоперации по освобождению Святогорска от украинских националистов захватили арсенал оружия и командные пункты 51-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
Федеральное агентство новостей Подразделения Вооруженных сил России в ходе спецоперации по освобождению Святогорска от украинских националистов захватили арсенал оружия и командные пункты 51-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
Свежие комментарии