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Упавшие с крыши глыбы льда в Новосибирске чуть не убили трех человек

Еще одна сосулька упала на улице Кропоткина. Однако пролетела она рядом с девушкой и не задела ее. 40-летняя жительница Первомайского выходила с мужем из подъезда в тот момент, когда на нее рухнула глыба льда.

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