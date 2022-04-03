Упавшие с крыши глыбы льда в Новосибирске чуть не убили трех человек

Еще одна сосулька упала на улице Кропоткина. Однако пролетела она рядом с девушкой и не задела ее. 40-летняя жительница Первомайского выходила с мужем из подъезда в тот момент, когда на нее рухнула глыба льда.
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