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Суды изъяли у коррупционеров имущество на 3 трлн рублей

Суды изъяли у коррупционеров имущество на 3 трлн рублей

В доход государства перешли тысячи объектов недвижимости, транспортные средства, финансовые активы и бизнес-структуры.

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